В Госдуму внесен проект о запрете увольнять в течение года вдов ветеранов боевых действий

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов внесли в палату парламента законопроект о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента его гибели. Об этом сообщил ТАСС сам Антропенко.

Изменения предлагается внести в четвертый абзац статьи 261 Трудового кодекса РФ. Сейчас по инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора в том числе с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или ребенка в возрасте до четырнадцати лет.

«Мы убеждены, что семьи бойцов, которые поставили задачу защиты нашей страны выше всего, должны быть защищены в любой ситуации. В том числе в ситуации, когда произошло непоправимое. Поэтому нашим законопроектом предлагается защитить вдов погибших участников СВО от увольнения с работы в течение года, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации», — пояснил Антропенко.

Законопроектом (копия документа есть в распоряжении ТАСС) уточняется, что данная мера поддержки распространяется на не вступивших в повторный брак вдов ветеранов боевых действий.