Более 70% россиян поддерживают введение общественно полезного труда в школах — опрос
12:32 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 70% россиян позитивно относятся к привлечению школьников к общественно полезному труду, 16% выступили против, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса аналитического центра университета «Синергия». В исследовании приняли участие 5 тыс. совершеннолетних граждан из всех регионов РФ.
«Большинство (72%) участников опроса аналитического центра университета „Синергия“ положительно относятся к введению в школах обязательного общественно полезного труда. У 16% россиян это вызывает отрицательные эмоции. Остальные 12% заявили о нейтральном отношении к нововведению», — говорится в исследовании.
Около 34% опрошенных, которые позитивно или нейтрально воспринимают привлечение школьников к труду, полагают, что таким образом можно научить детей ответственности и трудолюбию, 27% считают, что это повысит их социальные навыки, 24% — что это подготовит их к решению бытовых задач. По мнению 15% респондентов, общественно полезная деятельность позволит привить ученикам интерес к рабочим специальностям, таким как токарь, слесарь или, например, маляр.
По мнению 41% противников нововведения, участие в общественно полезных мероприятиях будет отвлекать школьников от учебы. Еще 28% отметили, принуждение к труду может вызвать у детей неприязнь к общественно полезной деятельности. 19% опрошенных уверены, что современным детям не нужно заниматься ручным трудом в цифровую эпоху, а 12% опасаются злоупотреблений со стороны взрослых, которые могут эксплуатировать детский труд.
При этом 94% из всех респондентов согласились с тем, что общественно полезная деятельность должна приносить детям удовольствие. Также около 58% полагают, что дети должны трудиться только на территории школы, а 42% считают допустимым делать это и за пределами учебных заведений, например, в музеях или библиотеках.
Большинство участников опроса (86%) сообщили, что в школьные годы они занимались общественно полезным трудом в той или иной форме. У 65% из них остались об этом позитивные воспоминания, а у 8% — негативные.
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