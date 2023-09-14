США и Филиппины расширят число баз, к которым американские военные будут иметь доступ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Филиппины планируют увеличить число объектов в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), к которым у американских военных будет доступ. Об этом сообщил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акилино.

«Мы определили несколько проектов, которые принесут пользу Вооруженным силам Филиппин и позволят США и Филиппинам эффективно действовать вместе, проводить совместные учения», — приводит слова Акилино агентство Philippine News Agency. При этом он подчеркнул, что все объекты EDCA являются суверенной территорией Филиппин.

«Мы очень довольны ходом реализации этих проектов и надеемся, что к следующему году число проектов будет больше, что позволит нам немедленно приступить к совместным учениям и операциям», — отметил также командующий филиппинской армией генерал-лейтенант Ромео Браунер.