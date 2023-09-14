Стоимость обучения в вузах для первокурсников выросла примерно на 9% — Минобрнауки РФ
13:05 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские вузы в среднем подняли стоимость обучения для первокурсников примерно на 9% по сравнению с прошлым годом, со второго и далее повышение стоимости привязано к уровню инфляции, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Если посмотреть и сравнить 2023 год с прошлым: <…> рост стоимости примерно на 9%. И вот это тот ориентир, который мы и выдерживали. В данном случае мы абсолютно все вузы смотрели, но не как таковые, а по программам. И больше 70% программ, реализуемых вузами, не вышли за пределы 9%. Часть программ с учетом самых разных факторов, прежде всего востребованности у абитуриентов, наличия бюджетных мест, общего количества бюджетных мест в стране, где-то была стоимость чуть повыше», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
Министр напомнил, что в соответствии с законодательством вузы имеют право устанавливать стоимость обучения исходя из того, как они выстраивают свою финансово-экономическую модель. «И что еще важно, мы ведем с вами речь про стоимость обучения на первый курс. Что касается второго и последующего, то здесь эти повышения стоимости привязаны к размерам инфляции. В прошлом году это было 5,5%», — подчеркнул Фальков.
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