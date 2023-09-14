0
0
106
НОВОСТИ

Стоимость обучения в вузах для первокурсников выросла примерно на 9% — Минобрнауки РФ

13:05 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вузы в среднем подняли стоимость обучения для первокурсников примерно на 9% по сравнению с прошлым годом, со второго и далее повышение стоимости привязано к уровню инфляции, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Если посмотреть и сравнить 2023 год с прошлым: <…> рост стоимости примерно на 9%. И вот это тот ориентир, который мы и выдерживали. В данном случае мы абсолютно все вузы смотрели, но не как таковые, а по программам. И больше 70% программ, реализуемых вузами, не вышли за пределы 9%. Часть программ с учетом самых разных факторов, прежде всего востребованности у абитуриентов, наличия бюджетных мест, общего количества бюджетных мест в стране, где-то была стоимость чуть повыше», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Министр напомнил, что в соответствии с законодательством вузы имеют право устанавливать стоимость обучения исходя из того, как они выстраивают свою финансово-экономическую модель. «И что еще важно, мы ведем с вами речь про стоимость обучения на первый курс. Что касается второго и последующего, то здесь эти повышения стоимости привязаны к размерам инфляции. В прошлом году это было 5,5%», — подчеркнул Фальков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 14.09.2023
У россиян, прилетающих в ЕС не из РФ, не будут забирать личные вещи — испанские власти
0
73
13:20 14.09.2023
Более 60% французов считают, что Ле Пен может быть избрана президентом Франции в 2027 году
0
94
13:00 14.09.2023
США и Филиппины расширят число баз, к которым американские военные будут иметь доступ
0
116
12:32 14.09.2023
Более 70% россиян поддерживают введение общественно полезного труда в школах — опрос
0
168
12:20 14.09.2023
В Госдуму внесен проект о запрете увольнять в течение года вдов ветеранов боевых действий
0
181
12:05 14.09.2023
Западу не удается склонить страны глобального Юга к поддержке Украины — WSJ
0
217
12:00 14.09.2023
США изучают методы радиоэлектронной борьбы на Украине для борьбы с РФ и КНР — Defense News
0
207
11:58 14.09.2023
«Роснефть» расширяет сотрудничество с вузами в сфере образования и науки
0
191
11:32 14.09.2023
Уроки сексуального просвещения спровоцировали поджог четырех школ в Бельгии
0
264
11:20 14.09.2023
Зерновой коридор РФ и КНР стабилизирует мировой продовольственный рынок — Global Times
0
258

Возврат к списку