Стоимость обучения в вузах для первокурсников выросла примерно на 9% — Минобрнауки РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вузы в среднем подняли стоимость обучения для первокурсников примерно на 9% по сравнению с прошлым годом, со второго и далее повышение стоимости привязано к уровню инфляции, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Если посмотреть и сравнить 2023 год с прошлым: <…> рост стоимости примерно на 9%. И вот это тот ориентир, который мы и выдерживали. В данном случае мы абсолютно все вузы смотрели, но не как таковые, а по программам. И больше 70% программ, реализуемых вузами, не вышли за пределы 9%. Часть программ с учетом самых разных факторов, прежде всего востребованности у абитуриентов, наличия бюджетных мест, общего количества бюджетных мест в стране, где-то была стоимость чуть повыше», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Министр напомнил, что в соответствии с законодательством вузы имеют право устанавливать стоимость обучения исходя из того, как они выстраивают свою финансово-экономическую модель. «И что еще важно, мы ведем с вами речь про стоимость обучения на первый курс. Что касается второго и последующего, то здесь эти повышения стоимости привязаны к размерам инфляции. В прошлом году это было 5,5%», — подчеркнул Фальков.