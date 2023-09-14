Более 60% французов считают, что Ле Пен может быть избрана президентом Франции в 2027 году

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство французов считают, что лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен может одержать победу на президентских выборах во Франции в 2027 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Elabe по заказу телеканала BFMTV.

Так, 61% респондентов считают, что Ле Пен может стать новым президентом Франции по итогам выборов в 2027 году. 52% из их расценивают такой сценарий как возможный, тогда как 9% абсолютно уверены в этом. С другой стороны, 37% полагают, что она не сможет одержать победу. Из них 27% думают, что избрание Ле Пен маловероятно, тогда как для 10% участников уверены, что это невозможно.

Отмечается, что 48% опрошенных видят, что она «обладает качествами, необходимыми для того, чтобы быть президентом». Хотя 71% участников исследования считает, что у нее «авторитарный характер», 61% признает, что она «хочет что-то изменить».

Elabe подчеркивает, что имидж Ле Пен улучшается в глазах большинства категорий населения, особенно сильно это проявляется среди пенсионеров.

Единственным кандидатом, который, по мнению респондентов, может обойти Ле Пен на президентских выборах в 2027 году, является экс-премьер Франции, мэр Гавра (северо-запад страны) Эдуар Филипп. Так считают 58% опрошенных, причем 18% из них в этом абсолютно уверены.