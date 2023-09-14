У россиян, прилетающих в ЕС не из РФ, не будут забирать личные вещи — испанские власти
13:32 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Персональные вещи россиян, которые прибывают в Евросоюз рейсами не из РФ и не находятся под санкциями, не будут конфискованы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможню.
Как пояснили в ведомстве, в случае, если россияне прилетают в какое-либо государство сообщества «не из России, а из другой страны внутри или за пределами ЕС <…> запреты на продукцию регламента 833/2014 не применяются».
На уточняющий вопрос, значит ли это, что на россиян, не попавших под санкции ЕС и прибывающих в сообщество рейсом не из РФ, не распространяется запрет на провоз телефонов, косметики и других личных вещей, запрещенных к импорту, в агентстве ответили: «Да, правильно». «Разве что, очевидно, с ними, как и с любым другим путешественником, возникает какая-то другая проблематика, но это было бы что-то связанное не с запретами, а с общей проблематикой, которая могла возникнуть в любой момент в прошлом», — добавили в ведомстве.
Сейчас прямого авиасообщения между Россией и странами ЕС нет.
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