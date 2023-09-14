В среднем россиянам для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц - опрос

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: в среднем россиянам нужно 200 тысяч рублей в месяц для счастья. Этот показатель вырос за полгода на 3%. Запросы москвичей за тот же период выросли с 260 тыс. до 265 тыс. руб. Исследование провёл сервис SuperJob, оно есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Согласно опросу, мужчинам для счастья в России требуется 222 тыс. рублей, женщинам — 175 тыс. рублей. С увеличением возраста респондентов растут и денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 150 тыс. рублей, россиянам старше 45 лет — 222 тыс. рублей.

В рейтинге городов с самыми высокими запросами — Москва (265 тыс. руб.), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тыс. руб.), Хабаровск (220 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (218 тыс. руб.). Самые скромные «счастливые» суммы — в Ярославле и Барнауле (по 177 тыс. руб.), в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тыс. руб.).