На Лампедузе начались столкновения мигрантов с полицией

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, начались беспорядки. Как сообщают местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов — более 6 тыс. человек.

В среду вечером произошли потасовки во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и переполнен. Мигранты устроили давку у пункта раздачи еды и воды Красного Креста. Пришлось вмешаться полиции, чтобы сдержать толпу. Как сообщает издание L'identita, схожие эпизоды произошли в порту Лампедузы, где сотни мигрантов требовали немедленной перевозки их другие места. Для их сдерживания полиции также пришлось применить силу. О пострадавших не сообщается.

Как уточняет сегодня «Радио-1», мигрантов продолжают вывозить разными бортами, и на Лампедузе остается около 4,5 тыс. мигрантов. Власти острова с населением менее 6 тыс. человек объявили о чрезвычайной ситуации, однако жалуются на нехватку помощи со стороны центральных властей.