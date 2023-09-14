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На Херсонщине задержан член украинского нацбатальона, участвовавшего в блокаде Крыма

14:32 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемый в причастности к деятельности украинского незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в РФ) задержан в Херсонской области, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.

«УФСБ России по Херсонской области совместно с ГУ МВД России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1968 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования, запрещенного на территории Российской Федерации. Установлено, что указанное лицо добровольно вступило в функционировавшее на территории Украины незаконное вооруженное формирование „Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана“, целью которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины», — говорится в сообщении.

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