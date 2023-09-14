ЕС готов принять меры в отношении КНДР, если она предоставит военную помощь России

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

«Любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий. Мы готовы отреагировать соответствующими мерами», — сказал он.