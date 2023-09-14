Цена нефти марки Brent на ICE превысила $93 за баррель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным биржи на 13:49 мск, цена Brent росла на 0,93% — до $93,05 за баррель.

К 13:52 мск Brent торговалась на уровне $93,03 (+0,91%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 0,83% — до $89,68 за баррель.