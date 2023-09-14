Цена нефти марки Brent на ICE превысила $93 за баррель
15:12 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным биржи на 13:49 мск, цена Brent росла на 0,93% — до $93,05 за баррель.
К 13:52 мск Brent торговалась на уровне $93,03 (+0,91%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 0,83% — до $89,68 за баррель.
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