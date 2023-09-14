Песков назвал предателями бизнесменов, занявших антироссийские позиции из-за санкций
15:32 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями тех предпринимателей России, кто в попытках вывести себя из-под санкций «скатывается на антироссийские позиции».
«Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели», — заявил журналистам представитель Кремля.
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