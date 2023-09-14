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НОВОСТИ

ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Красного Лимана в ДНР

16:00 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

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