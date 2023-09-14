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НОВОСТИ

Вучич заявил, что его встреча с премьером непризнанного Косова в Брюсселе была безуспешна

16:32 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его консультации с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти, прошедшие в четверг в Брюсселе, не дали результата.

«У нас состоялись переговоры, и я думаю, что в плане поиска прямого пути к нормализации отношений они завершились безуспешно. Все мы имеем свои предложения. В итоге мы приняли компромиссное предложение Евросоюза, в то время как Курти не пожелал его принимать, и встреча завершилась», — сообщил сербский лидер журналистам.

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