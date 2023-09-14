Первый и второй секретари посольства США в России объявлены персонами нон грата
16:12 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД РФ, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства. Они объявлены персонами нон грата и должны в течение семи суток покинуть РФ, заявили в российском дипведомстве.
«Главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна, — заявили на Смоленской площади. — Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в „конфиденциальном сотрудничестве“ с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым».
«Послу США заявлено, что Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн должны покинуть территорию России в течение семи суток в статусе „персона нон грата“, — отметили в МИД РФ.
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