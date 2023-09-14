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Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока

17:00 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Левая часть Крымского моста открыта для движения автомобилей с опережением сроков — работы планировалось завершить к 15 сентября, сообщается в Telegram-канале вице-премьера РФ Марата Хуснуллин.

«С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста.Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше!», — говорится в сообщении.

Полностью открыть движение планируется к 1 ноября.

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