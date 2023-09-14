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Находящийся на МКС экипаж очень ждет своих сменщиков — космонавт Кононенко

17:12 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж Международной космической станции (МКС) очень ждет новую длительную экспедицию, которая отправится на орбиту 15 сентября с космодрома Байконур. Об этом сообщил заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко на предполетной пресс-конференции.

«Они нас очень ждут. <…> У нас запланировано 12 дней для пересменки, где они нам расскажут о текущем состоянии борта», — сказал Кононенко.

По словам космонавта, во время новой экспедиции запланировано проведение более 70 экспериментов, семь из которых — новые.

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