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НОВОСТИ

США введут санкции против 150 физлиц и компаний за помощь РФ в обходе санкций — WSJ

17:40 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в четверг введут санкции в отношении 150 физических и юридических лиц за якобы оказываемое России содействие в обходе американских ограничительных мер. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, рестрикции будут распространяться на тех, кто якобы помогает переправлять товары с американскими технологиями. В новом санкционном списке, отмечает издание, фигурируют две финские компании и их сотрудники из Франции и Эстонии.

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