Пользователями HR-платформы «Пульс» от Сбера стали сотрудники ВЭБ.РФ
17:43 14.09.2023
HR-платформой «Пульс» от Сбера стали пользоваться 1,5 тыс. сотрудников ВЭБ.РФ. С помощью «Пульса» руководство ВЭБ.РФ планирует улучшить качество управления за счет цифровизации бизнес-процессов и повысить удовлетворенность сотрудников и интерес потенциальных кандидатов к HR-бренду ВЭБ.РФ. Кроме того, планируется собрать аналитику для руководителей с возможностью принимать управленческие решения, основанные на данных, и реализовать эффективное управление талантами и комфортный цифровой опыт сотрудников в части HR.
«Пульс» представляет собой цифровую платформу для решения полного спектра задач по управлению персоналом организации: от поиска и подбора кандидатов до HR-аналитики. Автоматизированы все ключевые HR-процессы: привлечение талантов, адаптация, обучение, целеполагание, оценка персонала, обратная связь, карьера и развитие, аналитика и многое другое. Ключевое отличие «Пульса» от других решений заключается в бесшовном объединении процессов HR-цикла в одном окне – с фокусом на удобство и эффективность для каждого пользователя.
При подключении ВЭБ.РФ специалисты платформы адаптировали сервисы «Пульса» под корпоративную культуру и ценности банка, развернули стенды, и протестировали функционал. Кроме того, была реализована интеграция в части аутентификации и передачи кадровых данных с учетом требований импортозамещения и, в особенности, повышенных требований информационной безопасности. Внутренние службы получили возможность проведения кадровых комиссий, оценки эффективности и лидерского потенциала, обучения и развития, инструменты обратной связи, а также результаты опросов, в том числе – вовлеченности и пульс-опросы. В планах компании развивать единую цифровую HR-экосистему в «Пульсе» с помощью функций подбора (в том числе внутреннего), HR-аналитики, инструментов внутренней коммуникации.
«При разработке «Пульса» мы сделали фокус на дизайн взаимодействия с пользователем, а в архитектуру решения заложили сквозные клиентские пути, – отметила старший управляющий директор по цифровому развитию HR Сбера Наталия Ахмина. – Мы исходили из того, как руководителям, сотрудникам и специалистам по персоналу проще, комфортнее и быстрее всего решить ту или иную задачу. И уделяем большое внимание анализу потребностей, тестированию гипотез и работе с обратной связью пользователей, продолжая непрерывно развивать наш продукт».
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