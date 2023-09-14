ЮНЕСКО не даст Венеции статус города-наследия, находящегося по угрозой
19:50 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты, как сообщила газета Le Monde, предлагали включить Венецию в список из-за опасности, которую представляют для исторического города «чрезмерные потоки туристов и глобальное потепление».
Одной из причин специалисты называли также «недостаточные масштабы мер, принимаемых в Италии для защиты венецианского культурного наследия».
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