В НАСА появилась должность директора по НЛО

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) пока не может установить природу неопознанных аномальных явлений и назначает директора по изучению данного вопроса.

«Независимая команда НАСА не нашла каких-либо свидетельств того, что неопознанные аномальные явления имеют внеземное происхождение. Однако мы все еще не знаем, что представляют собой неопознанные аномальные явления, поэтому я объявляю, что НАСА назначает директора по неземным аномальным явлениям», — сказал директор НАСА Билл Нельсон на пресс-конференции, посвященной итогам изысканий ведомства по объяснению зафиксированных случаев наблюдения НЛО.