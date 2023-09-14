0
0
87
НОВОСТИ

На высылку двух дипломатов из Москвы США «ответят соответствующим образом»

20:50 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон ответит соответствующим образом на высылку двух американских дипломатов из России, заявили ТАСС в посольстве США в РФ.

«Правительство США ответит соответствующим образом», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в Вашингтоне «полностью отвергают» обвинения, на основании которых два сотрудника посольства США в Москве были объявлены персонами нон-грата.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:21 14.09.2023
Освобождение от санкций поставок нефти в Японию с «Сахалина-2» продлено
0
54
20:15 14.09.2023
В НАСА появилась должность директора по НЛО
0
172
19:50 14.09.2023
ЮНЕСКО не даст Венеции статус города-наследия, находящегося по угрозой
0
185
18:45 14.09.2023
Президент Польши: У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь
0
276
17:43 14.09.2023
Пользователями HR-платформы «Пульс» от Сбера стали сотрудники ВЭБ.РФ
0
302
17:40 14.09.2023
США введут санкции против 150 физлиц и компаний за помощь РФ в обходе санкций — WSJ
0
326
17:12 14.09.2023
Находящийся на МКС экипаж очень ждет своих сменщиков — космонавт Кононенко
0
350
17:00 14.09.2023
Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока
0
347
16:32 14.09.2023
Вучич заявил, что его встреча с премьером непризнанного Косова в Брюсселе была безуспешна
0
383
16:12 14.09.2023
Первый и второй секретари посольства США в России объявлены персонами нон грата
0
470

Возврат к списку