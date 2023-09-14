На высылку двух дипломатов из Москвы США «ответят соответствующим образом»

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон ответит соответствующим образом на высылку двух американских дипломатов из России, заявили ТАСС в посольстве США в РФ.

«Правительство США ответит соответствующим образом», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в Вашингтоне «полностью отвергают» обвинения, на основании которых два сотрудника посольства США в Москве были объявлены персонами нон-грата.