09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию своих подразделений на передовых позициях в районе Двуречной в Харьковской области была сорвана в результате действий группировки российских войск «Запад». Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны шестой общевойсковой армии артиллерией мотострелкового соединения сорвана попытка провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе Двуречная», — сообщил он.