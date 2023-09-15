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НОВОСТИ

Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Двуречной в Харьковской области — МО РФ

09:00 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию своих подразделений на передовых позициях в районе Двуречной в Харьковской области была сорвана в результате действий группировки российских войск «Запад». Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны шестой общевойсковой армии артиллерией мотострелкового соединения сорвана попытка провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе Двуречная», — сообщил он.

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