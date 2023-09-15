Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Двуречной в Харьковской области — МО РФ
09:00 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию своих подразделений на передовых позициях в районе Двуречной в Харьковской области была сорвана в результате действий группировки российских войск «Запад». Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«В полосе обороны шестой общевойсковой армии артиллерией мотострелкового соединения сорвана попытка провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе Двуречная», — сообщил он.
НОВОСТИ
- 09:32 15.09.2023
- В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы
- 09:20 15.09.2023
- Цена нефти марки Brent на ICE превысила $94 за баррель
- 09:05 15.09.2023
- Подоляк утверждает, что Киев использует для атак на Крым оружие украинского производства
- 21:21 14.09.2023
- Освобождение от санкций поставок нефти в Японию с «Сахалина-2» продлено
- 20:50 14.09.2023
- На высылку двух дипломатов из Москвы США «ответят соответствующим образом»
- 20:15 14.09.2023
- В НАСА появилась должность директора по НЛО
- 19:50 14.09.2023
- ЮНЕСКО не даст Венеции статус города-наследия, находящегося по угрозой
- 18:45 14.09.2023
- Президент Польши: У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь
- 17:43 14.09.2023
- Пользователями HR-платформы «Пульс» от Сбера стали сотрудники ВЭБ.РФ
- 17:40 14.09.2023
- США введут санкции против 150 физлиц и компаний за помощь РФ в обходе санкций — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать