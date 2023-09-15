Подоляк утверждает, что Киев использует для атак на Крым оружие украинского производства

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что вооруженные силы страны применяют украинскую технику и оружие для атак на Крым.

«Для этого мы используем украинскую технику и оружие», — сказал он в интервью украинскому «24 каналу».

Подоляк отрицает данные телеканала Sky News о том, что для атаки на Севастополь Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили британские крылатые ракеты Storm Shadow. «Sky News имеет свои источники. И они могут там так или иначе комментировать», — добавил он.