Цена нефти марки Brent на ICE превысила $94 за баррель

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $94 за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным биржи на 23:13 мск, цена Brent росла на 2,05% — до $94,08 за баррель.

К 23:30 мск Brent торговалась на уровне $94,05 (+2,02%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 1,87% — до $90,6 за баррель.