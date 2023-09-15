Байден рассказал, как заявил Путину в 2021 году в Женеве, что Китай якобы не уважает РФ
10:00 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден рассказал, как заявил российскому лидеру Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Китай якобы не уважает Россию.
Выступая с посвященной американской экономике речью в штате Мэриленд, глава вашингтонской администрации вспомнил, как в Берне обсуждал "стратегическую доктрину, недопущение размещения ядерного оружия в космосе" со своим "коллегой, которого знает уже 25 лет, Владимиром Путиным". По версии Байдена, российский президент сказал, что якобы "с неохотой говорит об этом" в связи с тем, что Вашингтон ждет от Москвы привлечения Пекина к переговорам по теме.
"Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, <...>, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает", - утверждал Байден. После этого он продолжил говорить о том, что США якобы "являются самой уникальной страной в мире".
12 сентября на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на ВЭФ Путин заявил, что Москва и Пекин уже добились беспрецедентно высокого уровня отношений, намерены развивать сотрудничество и дальше.
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