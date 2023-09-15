Шнобелевскую премию получили исследователи пристрастия ученых к облизыванию камней

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа исследователей из Великобритании и Польши получила Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) в области химии и геологии за "объяснение того, почему многим ученым нравится облизывать камни". Об этом сообщается на сайте премии, присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.

33-я церемония оглашения лауреатов премии прошла в четверг в онлайн-формате. Премию в области литературы получили ученые из Великобритании, Малайзии, Финляндии и Франции за работу, посвященную "изучению того, что чувствуют люди, повторяющие одно и то же слово много-много раз". В области механики и инженерии премии удостоились ученые из Индии, Китая, Малайзии и США, задавшиеся идеей применения мертвых пауков в качестве механических захватывающих устройств.

В области здравоохранения Шнобелевскую премию получили изобретатели из Республики Корея и США, которые создали устанавливаемое на унитаз устройство для сбора анализов. Премию в сфере коммуникаций получили ученые из Аргентины, Испании, Китая, Колумбии, США и Чили, исследовавшие мозговую деятельность людей, специализирующихся на чтении задом наперед. В области медицины премию за "использование трупов для сравнения числа волос в ноздрях" получили ученые из Вьетнама, Ирана, Канады, Македонии и США.

Научная работа по изучению влияния электрических палочек и соломинок на вкус еды и напитков принесла премию в области диетологии ученым из Японии. В сфере образования премию получили авторы работы по исследованию "скуки учителей и учеников" из Великобритании, Ирландии, Китая, Канады, Нидерландов, США и Японии. В области психологии премии удостоились ученые из США, проведшие эксперименты с целью выяснить, сколько прохожих, увидев смотрящего вверх незнакомца, последуют его примеру. В области физики премию за работу по изучению влияния половой жизни анчоусов на состав морской воды получили ученые из Великобритании, Испании, Франции и Швейцарии.

Шнобелевская премия, называемая также Антинобелевской премией, вручается "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься". Она была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований". С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.

Вручение наград традиционно проводилось в Гарвардском университете (штат Массачусетс), награды победители получали из рук нобелевских лауреатов разных лет. В последние четыре года церемония проходит полностью в онлайн-формате.