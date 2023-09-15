Турция рассчитывает на «более разумные цены» на российский газ в ближайшие годы

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция рассчитывает получить «более разумные цены» на российский газ в ближайшие годы и надеется на взаимопонимание с «Газпромом». Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар на брифинге в Анкаре для небольшой группы журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС.

«У нас было соглашение с Россией, где мы установили предельный уровень. В случае колебания индекса TTF предельная цена защищает турецкую цену. Если это то, что вы подразумеваете под скидкой, то можно назвать это скидкой. Но турецкие цены на газ высоки. Мы ожидаем от „Газпрома“ более разумных цен в ближайшие годы, поскольку он был надежным поставщиком, а Турция — хорошим и надежным потребителем российского газа. Однако мы должны учитывать конкурентоспособность этого вопроса, надеюсь, сможем достичь взаимопонимания», — подчеркнул он.