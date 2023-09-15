FT заявила, что министр обороны Китая находится под следствием
10:32 15.09.2023 Источник: Газета.Ru
Главу Минобороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности, он находится под следствием. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на разведданные.
«В США считают, что министр обороны Китая находится под следствием», — уточнили в статье.
Авторы публикации подчеркнули, что председатель КНР Си Цзиньпин «переключил внимание на борьбу с коррупцией в вооруженных силах Китая». По их мнению, китайские власти настаивают, чтобы дипломатия была «упорядоченной» после «шокового отстранения» министра иностранных дел. Политические аналитики издания сочли ситуацию «очередным признаком беспорядков» среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина.
Накануне стало известно, что министр обороны Китая перестал появляться на публике. Глава ведомства внезапно отказался от встречи с руководителями военных ведомств Вьетнама. За несколько дней до встречи с представителями Ханоя Пекин сообщил, что Ли Шанфу нездоровится. Газета.Ru
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