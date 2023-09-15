Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

Причиной внесения в список на сайте указано в том числе «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество РФ.

На сайте указаны личные данные северокорейского лидера, а также то, что он находится под санкциями различных стран мира. Датой внесения его в базу значится 6 сентября.