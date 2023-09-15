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Россия воспринимается Западом как постоянная угроза — Патрушев

11:32 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада воспринимают Россию как постоянную угрозу, против нее задействован весь арсенал средств. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье для журнала «Разведчик».

Как отметил Патрушев, это связано с тем, что «демонтаж колониальной системы начался после Второй мировой войны под непосредственным влиянием достижений и побед Советского Союза», ведь именно тогда западные страны потеряли контроль над своими владениями, а «десятки государств мира получили независимость».

«Россия воспринимается Западом как постоянная угроза, — написал секретарь Совбеза. — Сегодня против России задействован весь арсенал средств, имеющихся у противников».

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