Россия воспринимается Западом как постоянная угроза — Патрушев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада воспринимают Россию как постоянную угрозу, против нее задействован весь арсенал средств. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье для журнала «Разведчик».

Как отметил Патрушев, это связано с тем, что «демонтаж колониальной системы начался после Второй мировой войны под непосредственным влиянием достижений и побед Советского Союза», ведь именно тогда западные страны потеряли контроль над своими владениями, а «десятки государств мира получили независимость».

«Россия воспринимается Западом как постоянная угроза, — написал секретарь Совбеза. — Сегодня против России задействован весь арсенал средств, имеющихся у противников».