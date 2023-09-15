Россия воспринимается Западом как постоянная угроза — Патрушев
11:32 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада воспринимают Россию как постоянную угрозу, против нее задействован весь арсенал средств. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье для журнала «Разведчик».
Как отметил Патрушев, это связано с тем, что «демонтаж колониальной системы начался после Второй мировой войны под непосредственным влиянием достижений и побед Советского Союза», ведь именно тогда западные страны потеряли контроль над своими владениями, а «десятки государств мира получили независимость».
«Россия воспринимается Западом как постоянная угроза, — написал секретарь Совбеза. — Сегодня против России задействован весь арсенал средств, имеющихся у противников».
НОВОСТИ
- 12:32 15.09.2023
- Страны G7 объявят о косвенном запрете на алмазы из РФ в ближайшее время — Reuters
- 12:27 15.09.2023
- На алтайском курорте Сбера «Манжерок» открылась выставка всемирно известного российского скульптора
- 12:20 15.09.2023
- Двенадцать кораблей поступят в ВМФ России до конца 2023 года — Шойгу
- 12:05 15.09.2023
- Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым главой Росавиации вместо Александра Нерадько
- 12:00 15.09.2023
- Россиянин приговорен к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники — ФСБ
- 11:20 15.09.2023
- Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
- 11:05 15.09.2023
- США не могут выполнить в сентябре поставленной цели по развертыванию гиперзвукового оружия
- 11:00 15.09.2023
- Число случаев стрельбы в школах США выросло в два раза за один год — Axios
- 10:32 15.09.2023
- FT заявила, что министр обороны Китая находится под следствием
- 10:20 15.09.2023
- Турция рассчитывает на «более разумные цены» на российский газ в ближайшие годы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать