Россиянин приговорен к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники — ФСБ
12:00 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тверской областной суд приговорил к 12,5 года россиянина, организовавшего по заданию спецслужб США контрабандные поставки изделий для ракетной техники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина РФ Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения. Решением суда Кабанов приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, установлено, что он отправил через Латвию изделия, применяемые в ракетной технике Вооруженных сил РФ, фирме подконтрольной Министерству обороны США.
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