Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым главой Росавиации вместо Александра Нерадько

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Росавиации. Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Александр Нерадько освобожден от этой должности», — говорится в сообщении.