Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым главой Росавиации вместо Александра Нерадько
12:05 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Росавиации. Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Александр Нерадько освобожден от этой должности», — говорится в сообщении.
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