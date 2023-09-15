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НОВОСТИ

Двенадцать кораблей поступят в ВМФ России до конца 2023 года — Шойгу

12:20 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать кораблей поступят в Военно-морской флот (ВМФ) России до конца 2023 года, среди них будут надводные и подводные, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ).

В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. После этого министр отправился в штаб ТОФ для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России.

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