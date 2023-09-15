Двенадцать кораблей поступят в ВМФ России до конца 2023 года — Шойгу
12:20 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двенадцать кораблей поступят в Военно-морской флот (ВМФ) России до конца 2023 года, среди них будут надводные и подводные, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ).
В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. После этого министр отправился в штаб ТОФ для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России.
НОВОСТИ
- 12:32 15.09.2023
- Страны G7 объявят о косвенном запрете на алмазы из РФ в ближайшее время — Reuters
- 12:27 15.09.2023
- На алтайском курорте Сбера «Манжерок» открылась выставка всемирно известного российского скульптора
- 12:05 15.09.2023
- Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым главой Росавиации вместо Александра Нерадько
- 12:00 15.09.2023
- Россиянин приговорен к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники — ФСБ
- 11:32 15.09.2023
- Россия воспринимается Западом как постоянная угроза — Патрушев
- 11:20 15.09.2023
- Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
- 11:05 15.09.2023
- США не могут выполнить в сентябре поставленной цели по развертыванию гиперзвукового оружия
- 11:00 15.09.2023
- Число случаев стрельбы в школах США выросло в два раза за один год — Axios
- 10:32 15.09.2023
- FT заявила, что министр обороны Китая находится под следствием
- 10:20 15.09.2023
- Турция рассчитывает на «более разумные цены» на российский газ в ближайшие годы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать