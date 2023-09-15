Страны G7 объявят о косвенном запрете на алмазы из РФ в ближайшее время — Reuters

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны «Большой семерки», как ожидается, в течение следующих двух-трех недель объявят о косвенном запрете на поставки российских алмазов. Об этом со ссылкой на представителя правительства Бельгии сообщило агентство Reuters.

По его данным, ограничение вступит в силу в январе.