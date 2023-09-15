0
0
75
НОВОСТИ

Страны G7 объявят о косвенном запрете на алмазы из РФ в ближайшее время — Reuters

12:32 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны «Большой семерки», как ожидается, в течение следующих двух-трех недель объявят о косвенном запрете на поставки российских алмазов. Об этом со ссылкой на представителя правительства Бельгии сообщило агентство Reuters.

По его данным, ограничение вступит в силу в январе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:27 15.09.2023
На алтайском курорте Сбера «Манжерок» открылась выставка всемирно известного российского скульптора
0
75
12:20 15.09.2023
Двенадцать кораблей поступят в ВМФ России до конца 2023 года — Шойгу
0
98
12:05 15.09.2023
Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым главой Росавиации вместо Александра Нерадько
0
131
12:00 15.09.2023
Россиянин приговорен к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники — ФСБ
0
138
11:32 15.09.2023
Россия воспринимается Западом как постоянная угроза — Патрушев
0
174
11:20 15.09.2023
Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
0
179
11:05 15.09.2023
США не могут выполнить в сентябре поставленной цели по развертыванию гиперзвукового оружия
0
216
11:00 15.09.2023
Число случаев стрельбы в школах США выросло в два раза за один год — Axios
0
193
10:32 15.09.2023
FT заявила, что министр обороны Китая находится под следствием
0
240
10:20 15.09.2023
Турция рассчитывает на «более разумные цены» на российский газ в ближайшие годы
0
265

Возврат к списку