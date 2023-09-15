Если ЕК не продлит запрет на ввоз зерна с Украины, Польша введет бессрочное эмбарго

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша в полночь пятницы введет бессрочное эмбарго на поставки украинского зерна, если Еврокомиссия (ЕК) не продлит запрет на его ввоз. Об этом сообщил агентству Polska Agencja Prasowa министр развития и технологий республики Вальдемар Буда.

«Если Европейская комиссия не примет решение по вопросу [запрета ввоза] украинского зерна, Польша в полночь опубликует свое. Он [запрет] будет бессрочным», — сказал министр.

Ранее сегодня министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус сообщил, что продление эмбарго на поставки зерна с Украины на несколько месяцев не удовлетворит Варшаву.