США позволяют себе делать то, что сами считают преступлением — Путин
13:05 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают себя исключительными и позволяют себе делать то, что сами считают преступлением, в частности руками украинцев активно применяют кассетные боеприпасы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Есть одна страна, которая считает, что она исключительная. Это Соединенные Штаты [Америки]», — сказал глава российского государства.
«Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинцев», — добавил он.
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