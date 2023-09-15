С 2024 года соотечественники для переселения в РФ должны будут подтверждать знание языка

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России скорректировало условия участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом. Постановление об этом подписано, документ есть в распоряжении ТАСС.

Так, с 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком.

Речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.