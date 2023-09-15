0
0
156
НОВОСТИ

С 2024 года соотечественники для переселения в РФ должны будут подтверждать знание языка

13:20 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России скорректировало условия участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом. Постановление об этом подписано, документ есть в распоряжении ТАСС.

Так, с 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком.

Речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 15.09.2023
США изучают возможность перенести базу беспилотников из Нигера в другую страну
0
17
12:20 15.09.2023
Двенадцать кораблей поступят в ВМФ России до конца 2023 года — Шойгу
0
72
09:32 15.09.2023
В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы
0
100
09:00 15.09.2023
Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Двуречной в Харьковской области — МО РФ
0
104
18:45 14.09.2023
Президент Польши: У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь
0
191
16:00 14.09.2023
ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Красного Лимана в ДНР
0
197
13:00 14.09.2023
США и Филиппины расширят число баз, к которым американские военные будут иметь доступ
0
215
10:32 14.09.2023
Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА самолетного типа
0
235
10:00 14.09.2023
Попытка ВСУ атаковать безэкипажными катерами корабль ЧФ была отражена
0
221
09:05 14.09.2023
В Днепре на Украине раздавались взрывы
0
238

Возврат к списку