С 2024 года соотечественники для переселения в РФ должны будут подтверждать знание языка
13:20 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России скорректировало условия участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом. Постановление об этом подписано, документ есть в распоряжении ТАСС.
Так, с 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком.
Речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.
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