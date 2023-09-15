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НОВОСТИ

Путин назвал чушью публикации о возможном появлении добровольцев из КНДР в СВО

13:32 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высказывания о том, что Россия якобы просила привлечь добровольцев из КНДР для участия в специальной военной операции (СВО), — это полная чушь, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Хочу сказать, что это чушь полная», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать звучащие на Западе подобные утверждения.

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