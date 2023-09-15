США изучают возможность перенести базу беспилотников из Нигера в другую страну

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают альтернативные страны для размещения своей базы беспилотников для контртеррористических миссий после переворота в Нигере. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке Джеймс Хекер.

«Я скажу, что есть несколько мест, которые мы рассматриваем, но пока ничего не подтверждено. Мы говорили об этом с некоторыми странами», — приводит его слова издание Defence One.

Ранее Хекер заявил, что Вооруженные силы США возобновили активную деятельность на территории своих баз, расположенных в Нигере, после получения одобрения со стороны местных властей. При этом он отметил, что США не возобновляют сотрудничество с Нигером в сфере борьбы с терроризмом.

8 сентября газета Politico проинформировала со ссылкой на свои источники, что численность американских военнослужащих, находящихся в Нигере, может сократиться в ближайшее время примерно вдвое в результате решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конце июля отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.