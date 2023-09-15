Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых и указал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, следует из сообщения регулятора.

«Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 13,00% годовых. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы», — отмечает ЦБ, указывая, что в этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

ЦБ также отметил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».