Запад должен посчитать своих наемников на Украине, а не упрекать РФ — Лукашенко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада вместо того, чтобы упрекать Россию, что она хочет «пригласить» кого-то для участия в специальной военной операции, должны посчитать, сколько наемников они уже отправили на Украину. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

«Западникам надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наемников, сколько у них там воюет. Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы, все воюют на стороне украинцев. Чего упрекать Россию, что она кого-то там приглашает? Поэтому, наверное, им надо это сделать», — сказал президент Белоруссии.