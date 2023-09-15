Силы ЧФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота (ЧФ) уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря» — сказали в ведомстве.