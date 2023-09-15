Собянин: Завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького
15:42 15.09.2023
Между островом Балчуг и Парком Горького в Москве скоро будет открыт новый пешеходный мост. По словам мэра столицы Сергея Собянина, строители смонтировали пролетное строение длиной 54 м между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. "На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры", – сообщили глава города в Telegram-канале.
По словам градоначальника, доставка и монтаж моста заняли всего двое суток и для этого не пришлось перекрывать улицы и огораживать стройплощадки. Как сообщил Собянин, отделку моста постараются выполнить максимально оперативно, чтобы открыть новый мост, который будет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС.
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