Собянин: Завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

15:42

Между островом Балчуг и Парком Горького в Москве скоро будет открыт новый пешеходный мост. По словам мэра столицы Сергея Собянина, строители смонтировали пролетное строение длиной 54 м между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. "На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры", – сообщили глава города в Telegram-канале.

По словам градоначальника, доставка и монтаж моста заняли всего двое суток и для этого не пришлось перекрывать улицы и огораживать стройплощадки. Как сообщил Собянин, отделку моста постараются выполнить максимально оперативно, чтобы открыть новый мост, который будет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС.