Собянин: Приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ

15:50

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о благоустройстве.

Территории, прилегающие к станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) метро активно благоустраиваются. По словам мэра Сергея Собянина, в порядок приведут участки у 10 станций БКЛ.

"Открытие новой линии – это всегда увеличение нагрузки на ближайшую инфраструктуру, - отметила глава города. - Людей становится больше, приходится перестраивать пешеходные и транспортные маршруты. Стараемся организовать это в сжатые сроки и с максимальным комфортом для жителей».

Территории у станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» уже благоустроены. «Там в первую очередь сделали удобные пешеходные маршруты от жилых домов, - сообщил градоначальник. - А на набережной Нагатинского затона вдоль улицы Коломенская – прогулочный экомаршрут у воды с шезлонгами, скамейками, детской площадкой и зоной для воркаута. На улице Коломенская проложили велодорожку».

Также работы идут около около станций «Аминьевская», «Марьина Роща», «Зюзино», «Новаторская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского» и «Текстильщики», где обновлены тротуары, проезжая часть, освещение, размещены новые остановки и информационные пилоны.

А у станции БКЛ «Сокольники» на улице Гастелло завершается устройство спорткластера со скейт-парком и памп-треком. Территорию между улицей Матросская Тишина и 5-й Сокольнической улицей планируют в 2024 году.

Кроме того, сейчас обновляют пространства у 11 станций МЦД, девяти станций метро и четырех городских вокзалов.