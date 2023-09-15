Собянин: Приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ
15:50 15.09.2023
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о благоустройстве.
Территории, прилегающие к станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) метро активно благоустраиваются. По словам мэра Сергея Собянина, в порядок приведут участки у 10 станций БКЛ.
"Открытие новой линии – это всегда увеличение нагрузки на ближайшую инфраструктуру, - отметила глава города. - Людей становится больше, приходится перестраивать пешеходные и транспортные маршруты. Стараемся организовать это в сжатые сроки и с максимальным комфортом для жителей».
Территории у станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» уже благоустроены. «Там в первую очередь сделали удобные пешеходные маршруты от жилых домов, - сообщил градоначальник. - А на набережной Нагатинского затона вдоль улицы Коломенская – прогулочный экомаршрут у воды с шезлонгами, скамейками, детской площадкой и зоной для воркаута. На улице Коломенская проложили велодорожку».
Также работы идут около около станций «Аминьевская», «Марьина Роща», «Зюзино», «Новаторская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского» и «Текстильщики», где обновлены тротуары, проезжая часть, освещение, размещены новые остановки и информационные пилоны.
А у станции БКЛ «Сокольники» на улице Гастелло завершается устройство спорткластера со скейт-парком и памп-треком. Территорию между улицей Матросская Тишина и 5-й Сокольнической улицей планируют в 2024 году.
Кроме того, сейчас обновляют пространства у 11 станций МЦД, девяти станций метро и четырех городских вокзалов.
НОВОСТИ
- 16:00 15.09.2023
- Заражение сибирской язвой подтверждено у подростка из очага инфекции в Воронежской области
- 15:42 15.09.2023
- Собянин: Завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького
- 15:32 15.09.2023
- Силы ЧФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря
- 15:12 15.09.2023
- Банк России понизил прогноз по росту ВВП на 2024 г., но сохранил на 2023 г.
- 15:00 15.09.2023
- Запад должен посчитать своих наемников на Украине, а не упрекать РФ — Лукашенко
- 14:32 15.09.2023
- Финляндия запретит въезд российским автомобилям с 16 сентября — МИД
- 14:12 15.09.2023
- США изучают возможность перенести базу беспилотников из Нигера в другую страну
- 14:00 15.09.2023
- Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых
- 13:32 15.09.2023
- Путин назвал чушью публикации о возможном появлении добровольцев из КНДР в СВО
- 13:20 15.09.2023
- С 2024 года соотечественники для переселения в РФ должны будут подтверждать знание языка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать