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Заражение сибирской язвой подтверждено у подростка из очага инфекции в Воронежской области

16:00 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики подтвердили заболевание сибирской язвой у подростка из очага инфекции в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области, сообщила ТАСС представитель департамента здравоохранения региона.

«На данный момент в БСМП (Больнице скорой медицинской помощи — прим. ТАСС) № 8 находятся на лечении восемь человек из Богучарского района, у всех лабораторно подтверждена сибирская язва. В ОДКБ (Областной детской клинической больнице — прим. ТАСС) № 2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз лабораторно подтвердили. Кроме того, в БСМП № 8 продолжает лечение житель Панинского района», — сообщила она.

Ранее медики сообщали о госпитализации 10 человек, в том числе одного подростка, из двух очагов сибирской язвы в Воронежской области. У девяти человек диагноз был подтвержден, у подростка врачи взяли пробы и анализы для проверки заражения.

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