МВД Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти внесли ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом говорится в заявлении МВД Соединенного Королевства.

«Российская наемническая организация „Группа Вагнера“ были признана террористической организацией сегодня (15 сентября) после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября. Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к „Группе Вагнера“ или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что [грозит] потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом», — сказано в нем.