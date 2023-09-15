МВД Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций
16:12 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские власти внесли ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом говорится в заявлении МВД Соединенного Королевства.
«Российская наемническая организация „Группа Вагнера“ были признана террористической организацией сегодня (15 сентября) после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября. Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к „Группе Вагнера“ или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что [грозит] потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом», — сказано в нем.
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