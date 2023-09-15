The Jerusalem Post убрала Зеленского из топ-50 влиятельных евреев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская газета The Jerusalem Post обнародовала в пятницу свой ежегодный список «50 самых влиятельных евреев в мире», публикация которого приурочена к отмечаемому в эти дни празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году.

В этот перечень включены известные израильские и зарубежные политики, предприниматели, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели, имеющие еврейское происхождение. В 2022 году на первое место в своем списке The Jerusalem Post поставила президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете». Год спустя первую позицию занял глава американской компании OpenAI Сэм Альтман, а Зеленскому в топ-50 места не нашлось вовсе.

Между тем составители списка посчитали важным упомянуть в нем основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он не вошел в общий перечень из 50 имен, однако отдельно упомянут после основного списка с пометкой «Постскриптум».