Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2024 год с дефицитом в $42 млрд

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины утвердило проект бюджета на следующий год с дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части, сообщил глава кабмина Денис Шмыгаль. На военные расходы будет направлено на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в этом году.

«Правительство приняло проект бюджета на 2024 год с доходами общего фонда бюджета в 1,56 трлн гривен ($42,6 млрд) и расходами общего фонда в 3,108 трлн гривен ($84,9 млрд)», — написал он в своем телеграм-канале.

Шмыгаль добавил, что более половины бюджета (1,685 трлн гривен, или $46 млрд) будет направлено на военные расходы, что на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в текущем году. На их покрытие пойдут все налоговые поступления. При этом премьер утверждает, что повышения налогов не планируется, а программы льготного кредитования останутся. Расходы на социальную сферу заложены в размере 469 млрд гривен ($12,8 млрд), на медицину — 202 млрд гривен ($5,5 млрд), на образование — 179 млрд гривен ($4,9 млрд). На поддержку ветеранов в следующем году планируется выделить в два раза больше, чем в текущем, — 14,3 млрд гривен ($391 млн).

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, проектом предусматривается увеличение финансирования оборонно-промышленного комплекса в семь раз — почти до 56 млрд гривен ($1,5 млрд).