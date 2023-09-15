США могут отправить Киеву ракеты ATACMS этой осенью — WSJ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, однако решение должно быть одобрено главой государства, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По их словам, этой осенью американские власти «по-новому взглянут на поставку ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины». Собеседники издания подчеркнули, что президенту США только предстоит одобрить это решение.